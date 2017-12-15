На українсько-румунському кордоні утворилася черга
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На українсько-румунському кордоні у напрямку на “виїзд” утворилася черга. Про це УНН інформує з посиланням на Чернівецьку митницю ДФС.
Станом на ранок 15 грудня перед пунктом пропуску “Порубне — Сірет” митного поста “Вадул — Сірет” у напрямку “виїзд” з митної території України у черзі перебуває близько 120 транспортних засобів комерційного призначення.
Виникнення черги зумовлено збільшенням кількості автомобілів, що прямують на виїзд з України.
На митниці повідомили, що вживаються всі можливі заходи з метою уникнення подальшого накопичення вантажних транспортних засобів на під’їзних шляхах до пункту пропуску.
Митний контроль та оформлення інших транспортних засобів здійснюється у звичному режимі.