На украинско-румынской границе образовалась очередь

По состоянию на утро 15 декабря перед пунктом пропуска "Порубное - Сирет" таможенного поста "Вадул - Сирет" в направлении "выезд" с таможенной территории Украины в очереди находится около 120 транспортных средств коммерческого назначения.

Возникновение очереди обусловлено увеличением количества автомобилей, следующих на выезд из Украины.

На таможне сообщили, что принимаются все возможные меры во избежание дальнейшего накопления грузовых транспортных средств на подъездных путях к пункту пропуска.

Таможенный контроль и оформление других транспортных средств осуществляется в обычном режиме.