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На українських дорогах з’явиться ще 17 приладів TruCAM

На українських дорогах з’явиться ще 17 приладів TruCAM

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. На українських дорогах з 19 вересня з’явиться 17 нових приладів TruCAM. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM”, — йдеться в повідомленні.

Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів, щоб попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі.

“За перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за чотири місяці 2019 року, за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCAM, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму.

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