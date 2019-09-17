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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55559 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110814 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102670 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 109772 просмотра

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На украинских дорогах появится еще 17 приборов TruCAM

На украинских дорогах появится еще 17 приборов TruCAM

Киев  •  УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. На украинских дорогах с 19 сентября появится 17 новых приборов TruCAM. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министерство внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширен 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, — говорится в сообщении.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов, чтобы предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге.

“За превышение скорости от начала использования приборов (октябрь 2018 года) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений”, — говорится в сообщении.

Напомним, за четыре месяца 2019 года, с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.

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