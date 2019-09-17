На украинских дорогах появится еще 17 приборов TruCAM
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На украинских дорогах с 19 сентября появится 17 новых приборов TruCAM. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министерство внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширен 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, — говорится в сообщении.
Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов, чтобы предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге.
“За превышение скорости от начала использования приборов (октябрь 2018 года) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений”, — говорится в сообщении.
Напомним, за четыре месяца 2019 года, с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.