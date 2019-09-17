На украинских дорогах появится еще 17 приборов TruCAM

“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширен 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, — говорится в сообщении.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов, чтобы предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге.

“За превышение скорости от начала использования приборов (октябрь 2018 года) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений”, — говорится в сообщении.

Напомним, за четыре месяца 2019 года, с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.