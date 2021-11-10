На українських дорогах патрульні контролюватимуть технічний стан транспорту: які автівки перевірятимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у МВС, передає УНН.
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Зазначається, що перевіряти будуть:
— Вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них.
— Автобуси.
— Автомобілі таксі.
— Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж.
— Окремі Спеціалізовані ТЗ.
— Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
“Мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть: проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів; вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин; здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі; здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів; визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу; перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів”, — заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.
Варто зазначити, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.
Нагадаємо
До кінця 2021 року системи Custody Records планують ввести у 53 підрозділах Нацполіції.