На українських дорогах патрульні контролюватимуть технічний стан транспорту: які автівки перевірятимуть

Деталі

Зазначається, що перевіряти будуть:

— Вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них.

— Автобуси.

— Автомобілі таксі.

— Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж.

— Окремі Спеціалізовані ТЗ.

— Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

“Мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть: проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів; вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин; здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі; здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів; визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу; перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів”, — заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

Варто зазначити, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.

Нагадаємо

До кінця 2021 року системи Custody Records планують ввести у 53 підрозділах Нацполіції.