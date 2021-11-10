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На украинских дорогах патрульные будут контролировать техническое состояние транспорта: какие машины будут проверять

Киев • УНН

 • 47024 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

На украинских дорогах патрульные будут контролировать техническое состояние транспорта: какие машины будут проверять

Детали

Отмечается, что проверять будут:
— Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним.
— Автобусы.
— Автомобили такси.
— Автомобили, перевозящие опасный груз.
— Отдельные специализированные ТС.
— Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

"Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, соответствующими государственным стандартам. С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут: проводить замеры параметров света фар транспортных средств; измерять остаточную высоту рисунка протектора шин; осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензинових двигателей; осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе; осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств; определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства; проверять другие элементы конструкции транспортных средств”, — заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.

Стоит отметить, что проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта.

Напомним

До конца 2021 года системы Custody Records планируют ввести в 53 подразделениях Нацполиции.

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