Custody Records: у Нацполіції з'явиться електронна система фіксації дій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До кінця 2021 року системи Custody Records планують ввести у 53 підрозділах Нацполіції. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
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Custody Records — проект, який гарантує безпеку прав затриманих та поліцейських за допомогою електронної фіксації всіх дій. Це стосується осіб, які перебувають під контролем поліції з моменту фактичного затримання і до поміщення їх до слідчого ізолятора або звільнення з-під варти.
У межах проекту фіксуватимуть усі дії з людьми, які перебувають під контролем поліції, зокрема, обов'язкове опитування затриманого. Окрім того, контролюватимуть дотримання прав затриманого та відсутність контактів із нею осіб, які не мають на це повноважень. Все це відбувається у конкретно визначених приміщеннях, які оснащено сучасною системою відеонагляду у режимі 24/7.
Поки що систему випробовують у чотирьох відділеннях — на Харківщині, Тернопільщині, Вінничині та Київщині.
До кінця 2021 року системи Custody Records планують ввести у 53 підрозділах Нацполіції. На наступні три роки заплановано реалізацію проекту ще у 570 підрозділах поліції.
Мета проекту — мінімізувати кількість скарг на дії правоохоронців, а також фіксувати їхні професійні дії під час виконання своїх функцій.