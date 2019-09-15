На цьому тижні стартує Форум видавців у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З 18 по 22 вересня у Львові проходитиме масштабний культурний фестиваль країни – Форум видавців, повідомляє УНН.
Зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, тематичні кластери та спец проекти, тисячі книжок та унікальна Ніч поезії та музики відбудуться у понад 30 локаціях міста, анонсують організатори заходу.
21 вересня провідна українська письменниця Марія Матіос презентуватиме на книжковому ярмарку свій роман-панораму “Букова Земля”. Вона працювала над книгою цілих 9 років і за цей час віднайшла і опублікувала архівні документи.
“Читаючи цю книгу, я отримав, мабуть, одне із найбільших читацьких вражень. Можливо, навіть за останні десятиліття”, — каже видавець, відомий український поет Іван Малкович.
Один з небагатьох, хто читав вже рукопис, він розповідає, що події роману охоплюють широку географію — від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви і закінчуються 2014 роком — біля Станиці Луганської.
“Це переплетені, перехресні долі п’яти родин різного статусу: землероби, воїни, міністри і посли — ті люди, діяльність яких пов’язана із буковою землею — з Буковиною”, — зазначає Малкович.
Сама Матіос зазначає, що “написала правду про тих, хто змінив хід історії”.