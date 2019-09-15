На этой неделе стартует Форум издателей во Львове

Встречи с украинскими и иностранными авторами, автограф-сессии, презентации, тематические кластеры и спец проекты, тысячи книг и уникальная Ночь поэзии и музыки пройдут в более 30 локациях города, анонсируют организаторы мероприятия.

21 сентября ведущая украинская писательница Мария Матиос презентует на книжной ярмарке свой роман-панораму "Букова Земля". Она работала над книгой целых 9 лет и за это время нашла и опубликовала архивные документы.

"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых сильных читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - говорит издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.

Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.

"Это переплетены, перекрещены судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.

Сама Матиос отмечает, что "написала правду о тех, кто изменил ход истории".