На этой неделе стартует Форум издателей во Львове

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110806 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102662 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109765 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119423 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148565 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140442 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187597 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116736 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111487 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123845 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

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5 марта, 11:59 • 126391 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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5 марта, 09:29 • 131008 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 127253 просмотра
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На этой неделе стартует Форум издателей во Львове

На этой неделе стартует Форум издателей во Львове

Киев  •  УНН

 • 18361 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. С 18 по 22 сентября во Львове пройдет масштабный культурный фестиваль страны - Форум издателей, сообщает УНН.

Встречи с украинскими и иностранными авторами, автограф-сессии, презентации, тематические кластеры и спец проекты, тысячи книг и уникальная Ночь поэзии и музыки пройдут в более 30 локациях города, анонсируют организаторы мероприятия.

21 сентября ведущая украинская писательница Мария Матиос презентует на книжной ярмарке свой роман-панораму "Букова Земля". Она работала над книгой целых 9 лет и за это время нашла и опубликовала архивные документы.

"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых сильных читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - говорит издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.

Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.

"Это переплетены, перекрещены судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.

Сама Матиос отмечает, что "написала правду о тех, кто изменил ход истории".

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