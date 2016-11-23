На цьому або на наступному тижні почне працювати відновлена телевежа на горі Карачун – Г.Тука

“Телевежа на Карачуні вже змонтована, там закінчується монтаж обладнання. На скільки мені відомо, вже відбувся запуск обладнання у тестовому режимі. Сподіваюсь, що на цьому, або на наступному тижні вона вже почне працювати,” — заявив Г.Тука.

Нагадаємо, загальна висота вежі близько 186 метрів, а загальна кількість секцій вежі — 24. Загальний бюджет відновлення телевежі становить 10 млн грн.