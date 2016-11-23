На этой или на следующей неделе начнет работать восстановленная ​​телебашня на горе Карачун - Г.Тука

"Телебашня на Карачуне уже смонтирована, там заканчивается монтаж оборудования. На сколько мне известно, уже состоялся запуск оборудования в тестовом режиме. Надеюсь, что на этой, или на следующей неделе она уже начнет работать", - заявил Г.Тука.

Напомним, общая высота башни около 186 метров, а общее количество секций башни - 24. Общий бюджет восстановления телебашни составляет 10 млн грн.