На этой или на следующей неделе начнет работать восстановленная телебашня на горе Карачун - Г.Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На этой или на следующей неделе начнет работать восстановленная телебашня на горе Карачун в Донецкой области. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.
"Телебашня на Карачуне уже смонтирована, там заканчивается монтаж оборудования. На сколько мне известно, уже состоялся запуск оборудования в тестовом режиме. Надеюсь, что на этой, или на следующей неделе она уже начнет работать", - заявил Г.Тука.
Напомним, общая высота башни около 186 метров, а общее количество секций башни - 24. Общий бюджет восстановления телебашни составляет 10 млн грн.