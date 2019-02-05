На трасі в Київській області водій на смерть збив двох пішоходів

Увечері 4 лютого на 84 кілометрі траси Київ - Одеса водій, 1974 року народження, збив двох пішоходів. Двоє молодих людей (1999 і 1998 років народження) загинули на місці ДТП.

За даним фактом розпочато кримінальне розслідування за статтею 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



Нагадаємо, в Тернопільській області п'яний виїхав на зустрічну смугу та скоїв ДТП.



Як повідомляв УНН, в Одесі п'яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль.