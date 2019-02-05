На трассе в Киевской области водитель насмерть сбил двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Белоцерковском районе Киевской области мужчина за рулем Kia Sorento сбил двух пешеходов. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Вечером 4 февраля на 84 километре трассы Киев – Одесса водитель, 1974 года рождения, сбил двух пешеходов. Двое молодых людей (1999 и 1998 годов рождения) погибли на месте ДТП.
По данному факту начато уголовное расследование по статье 286 ККУ - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Напомним, в Тернопольской области пьяный выехал на встречную полосу и совершил ДТП.
Как сообщал УНН, в Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульний автомобиль.