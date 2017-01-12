На трасі Одеса — Рені скасували обмеження на рух транспорту, крім вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Одещині відновлено рух транспорту, крім вантажівок, на трасі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест). Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
“На Одещині відновлено рух (крім вантажівок) на трасі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест). Обмеження для руху на цій автодорозі залишаються поки що тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто”, — йдеться в повідомленні.