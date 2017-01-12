На трассе Одесса-Рени отменили ограничения на движение транспорта, кроме грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Одесской области восстановлено движение транспорта, кроме грузовиков, на трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухарест). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
"В Одесской области восстановлено движение (кроме грузовиков) на трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухарест). Ограничения на движение на этой автодороге остаются пока только для грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто", - говорится в сообщении.