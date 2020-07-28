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19 березня, 18:42 • 48364 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101660 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101798 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117415 перегляди

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19 березня, 08:45 • 123846 перегляди

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На трасі "Одеса – Новоазовськ" перекинулась автоцистерна із зрідженим газом

На трасі "Одеса – Новоазовськ" перекинулась автоцистерна із зрідженим газом

Київ • УНН

 • 12213 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Поблизу Приморська на трасі "Одеса – Новоазовськ" ввечері 27 липня перекинулась автоцистерна із зрідженим газом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Одеській області, передає УНН.

"Вантажний автомобіль MAN з’їхав з дороги, в результаті чого цистерна об’ємом 17 куб. м із зрідженим газом відірвалась від тягача та перекинулася. Пошкоджень і течій в ємності не має. Внаслідок аварії травмувався водій, якого каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця аварії прибула інша порожня цистерна, в яку перекачали газ. Пошкоджену ємність підняли на безпечну ділянку дороги.

Як повідомляв УНН, в Одесі іномарка влетіла у дерево, водій загинув.

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