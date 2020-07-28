На трасі "Одеса – Новоазовськ" перекинулась автоцистерна із зрідженим газом

"Вантажний автомобіль MAN з’їхав з дороги, в результаті чого цистерна об’ємом 17 куб. м із зрідженим газом відірвалась від тягача та перекинулася. Пошкоджень і течій в ємності не має. Внаслідок аварії травмувався водій, якого каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця аварії прибула інша порожня цистерна, в яку перекачали газ. Пошкоджену ємність підняли на безпечну ділянку дороги.

Як повідомляв УНН, в Одесі іномарка влетіла у дерево, водій загинув.