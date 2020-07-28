На трассе "Одесса - Новоазовск" перевернулась автоцистерна со сжиженным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Вблизи Приморска на трассе "Одесса - Новоазовск" вечером 27 июля перевернулась автоцистерна со сжиженным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
"Грузовой автомобиль MAN съехал с дороги, в результате чего цистерна объемом 17 куб. м со сжиженным газом оторвалась от тягача и перевернулась. Повреждений и пробоин в емкости нет. В результате аварии травмирован водитель, которого каретой скорой помощи госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту аварии прибыла другая пустая цистерна, в которую перекачали газ. Поврежденную емкость подняли на безопасный участок дороги.
Как сообщал УНН, в Одессе иномарка влетела в дерево, водитель погиб.