На трасі Кубка України з мотокросу виявили гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Краматорську виявили схованку з гранатометами на трасі запланованого на 8 травня етапу Кубка України з мотокросу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"Схованку з трьома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22 виявила у Краматорську на Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією. Схрон був облаштований у залишках бетонних плит у балці Кутова біля автодороги. По цій дорозі 8 травня заплановано проїзд учасників одного з етапів Кубка України з мотокросу", - йдеться у повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН 28 квітня, на межі з Кримом двічі виявили вогнепальну зброю.