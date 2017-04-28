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На трасі Кубка України з мотокросу виявили гранатомети

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Краматорську виявили схованку з гранатометами на трасі запланованого на 8 травня етапу Кубка України з мотокросу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

На трасі Кубка України з мотокросу виявили гранатомети

"Схованку з трьома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22 виявила у Краматорську на Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією. Схрон був облаштований у залишках бетонних плит у балці Кутова біля автодороги. По цій дорозі 8 травня заплановано проїзд учасників одного з етапів Кубка України з мотокросу", - йдеться у повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН 28 квітня, на межі з Кримом двічі виявили вогнепальну зброю.

 

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