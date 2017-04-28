На трассе Кубка Украины по мотокроссу обнаружили гранатометы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Краматорске обнаружили тайник с гранатометами на трассе запланированного на 8 мая этапа Кубка Украины по мотокроссу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружила в Краматорске Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией. Схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги. По этой дороге 8 мая запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН 28 апреля, на границе с Крымом дважды обнаружили огнестрельное оружие.