На трассе Кубка Украины по мотокроссу обнаружили гранатометы

"Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружила в Краматорске Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией. Схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги. По этой дороге 8 мая запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН 28 апреля, на границе с Крымом дважды обнаружили огнестрельное оружие.