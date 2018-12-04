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На трасі "Київ – Чоп" тимчасово перекриють рух

На трасі "Київ – Чоп" тимчасово перекриють рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. На аварійній ділянці траси Київ – Чоп частково, а 5 грудня повністю перекриють рух у зв’язку з ремонтом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Закарпатської області.

"У зв’язку з ремонтними роботами на аварійній ділянці траси М-06 Київ – Чоп рух неподалік села Сусково Свалявського району буде частково перекрито", – йдеться в повідомленні.

Так, 4 грудня водії ще зможуть перетнути місце проведення робіт без ускладнень, не з’їжджаючи з траси. Але вже 5 грудня, орієнтовно до 13:00, рух на ділянці дороги M-06, від км 752 + 375 до км 753 + 775 буде повністю перекритий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо область, яка стала аутсайдером з ремонту доріг

"Об’їзд цього відрізку траси буде можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково", – зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні завершено сезон ремонту та будівництва доріг у 2018 році.

Раніше УНН показав, як виглядають українські дороги зверху.

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