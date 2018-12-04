На трассе "Киев – Чоп" временно перекроют движение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На аварийном участке трассы Киев – Чоп частично, а 5 декабря полностью перекроют движение в связи с ремонтом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.
"В связи с ремонтными работами на аварийном участке трассы М-06 Киев – Чоп движение возле села Сусково Савеловского района будет частично перекрыто", – говорится в сообщении.
Так, 4 декабря водители еще смогут пересечь место проведения работ без осложнений, не съезжая с трассы. Но уже 5 декабря, ориентировочно до 13:00, движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто.
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"Объезд этого отрезка трассы будет возможен через дорогу районного значения близ села Сусково", – отметили в патрульной полиции.
Напомним, 21 ноября в Украине завершен сезон ремонта и строительства дорог в 2018 году.
Ранее УНН показал, как выглядят украинские дороги сверху.