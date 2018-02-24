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На трасі Київ-Чоп горіла вантажівка, водій у лікарні

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю поблизу села Привільне Дубенського району на автодорозі Київ–Чоп загорівся вантажний автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Як йдеться у повідомленні, інформація про пожежу надійшла о 20:56 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

“За викликом негайно виїхав черговий караул бійців ДСНС. Прибувши на місце події, вогнеборці виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На гасіння, якого рятувальники подали один водяний ствол. Пожежу було локалізована о 21:20, а ліквідовано вже о 21:45”, – повідомили рятувальники.

Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкоджено кузов автомобіля.

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“Внаслідок пожежі був травмований водій вантажного автомобіля 1966 року народження, який госпіталізований до Дубенської центральної районної лікарні. Причина та розмір збитків пожежі встановлюються”, – уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, у суботу 24 лютого о 7:00 рятувальникам Дніпра надійшло повідомлення про задимлення в районі станції метро “Заводська”.

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