На трассе Киев-Чоп горел грузовик, водитель в больнице

Как говорится в сообщении, информация о пожаре поступила в 20:56 на пункт связи 5-й государственной пожарно-спасательной части.

“По вызову немедленно выехал дежурный караул бойцов ГСЧС. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит грузовой автомобиль марки ТАТА, на тушение которого спасатели подали один водяной ствол. Пожар был локализован в 21:20, а ликвидирован уже в 21:45”, – сообщили спасатели.

Огонь уничтожил кабину, моторный отсек и поврежден кузов автомобиля.

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“В результате пожара был травмирован водитель грузового автомобиля 1966 года, который госпитализирован в Дубенскую центральную районную больницк. Причина и размер убытков пожара устанавливаются”, – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в субботу 24 февраля в 7:00 спасателям Днепра поступило сообщение о задымлении в районе станции метро “Заводская”.