На ТОТ ворог розширює агентурну мережу: примушують перевізників "повідомляти про виявлення осіб з проукраїнськими настроями"

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"З метою досягнення цієї цілі російські так звані правоохоронні органи змушують місцевих підприємців, які надають транспортні послуги населенню, зокрема перевізників і таксистів, негайно повідомляти про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму", - говорить Маляр.

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Заступник міністра оборони повідомила, що "у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників".

За інформацією, російські окупанти особливо активно розгортають агентурну мережу у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Протягом минулого тижня були надіслані повідомлення про розрив договорів на здійснення транспортних перевезень через порушення зобов'язань з боку ряду місцевих підприємств та окремих перевізників. У той же час, на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше втручаються лише російські підприємства", - додала Маляр.

Нагадаємо

росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.