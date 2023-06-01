На ТОТ ворог розширює агентурну мережу: примушують перевізників "повідомляти про виявлення осіб з проукраїнськими настроями"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На тимчасово окупованій території України російські загарбники розширюють агентурну мережу, залучаючи місцевих підприємців, які надають транспортні послуги населенню і вимагаючи "повідомляти про виявлення осіб з проукраїнськими настроями". Про це на своїй сторінці у Telegam повідомляє заступник очільника Міноборони Ганна Маляр, пише УНН.
Цитата
"З метою досягнення цієї цілі російські так звані правоохоронні органи змушують місцевих підприємців, які надають транспортні послуги населенню, зокрема перевізників і таксистів, негайно повідомляти про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму", - говорить Маляр.
Деталі
Заступник міністра оборони повідомила, що "у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників".
За інформацією, російські окупанти особливо активно розгортають агентурну мережу у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.
"Протягом минулого тижня були надіслані повідомлення про розрив договорів на здійснення транспортних перевезень через порушення зобов'язань з боку ряду місцевих підприємств та окремих перевізників. У той же час, на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше втручаються лише російські підприємства", - додала Маляр.
Нагадаємо
росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.