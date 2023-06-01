На ВОТ враг расширяет агентурную сеть: заставляют перевозчиков "сообщать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями"

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"Для достижения этой цели российские так называемые правоохранительные органы заставляют местных предпринимателей, оказывающих транспортные услуги населению, в частности перевозчиков и таксистов, немедленно сообщать о выявлении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима", - говорит Маляр.

Детали

Замминистра обороны сообщила, что "в случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников".

По информации, российские оккупанты особенно активно разворачивают агентурную сеть во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

"В течение прошлой недели были направлены сообщения о разрыве договоров на осуществление транспортных перевозок из-за нарушения обязательств со стороны ряда местных предприятий и отдельных перевозчиков. В то же время, на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше вмешиваются только российские предприятия", - добавила Маляр.

Напомним

россияне изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонской области.