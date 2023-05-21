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На тлі саміту G7 окупанти наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, є загроза ракетної атаки – Гуменюк

На тлі саміту G7 окупанти наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, є загроза ракетної атаки – Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Російські окупанти наростили присутність ракетоносіїв в Чорному морі, а також активізували роботу розвідувальних дронів. Як повідомила в ефірі національного телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, окупанти можуть вдатися до ракетної атаки через саміт G7, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вчора надвечір ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало 2 підводних човна, два ракетоносії – це 8 ракет типу "Калібр". Вони намагаються наразі тримати напруження. Ворог завжди під час значущих світових подій, як наразі саміт G7, намагається нарощувати напруження, а потім, цілком імовірне, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку. Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації", – зазначила Гуменюк.

Деталі

За її словами, в ніч на 21 травня активізувалися ворожі дрони – і розвідувальні, і ударні. Вона зазначила, що за минулу добу в зоні відповідальності сил півдня знищили 5 дронів, з них 2 – розвідувальні.

Водночас відомо, що ворог активно збирає інформацію, але ця практика стала типовою для росіян після заяв про підготовку України до контрнаступу.

Окупанти розвідують, де знаходяться українські системи ППО та інші об'єкти ворожих атак.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський бере особисту участь у саміті G7, який проходить у Японії. На полях саміту український Президент провів низку зустрічей з лідерами інших країн, на яких сторони дійшли певних домовленостей щодо подальшої підтримки України.

Окрім того, Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Після зустрічі президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

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