На фоне саммита G7 оккупанты нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море, есть угроза ракетной атаки - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Российские оккупанты нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море, а также активизировали работу разведывательных дронов. Как сообщила в эфире национального телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты могут прибегнуть к ракетной атаке из-за саммита G7, передает корреспондент УНН.
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"Вчера под вечер враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подводных лодки, два ракетоносителя – это 8 ракет типа "Калибр". Они пытаются сейчас держать напряжение. Враг всегда во время значимых мировых событий, как сейчас саммит G7, пытается наращивать напряжение, а затем, вполне вероятно, применение ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора. Мы обращаем внимание всех – быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации", – отметила Гуменюк.
Детали
По ее словам, в ночь на 21 мая активизировались вражеские дроны – и разведывательные, и ударные. Она отметила, что за минувшие сутки в зоне ответственности сил юга уничтожили 5 дронов, из них 2 – разведывательные.
В то же время известно, что враг активно собирает информацию, но эта практика стала типичной для россиян после заявлений о подготовке Украины к контрнаступлению.
Оккупанты разведывают, где находятся украинские системы ПВО и другие объекты вражеских атак.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский принимает личное участие в саммите G7, который проходит в Японии. На полях саммита украинский Президент провел ряд встреч с лидерами других стран, на которых стороны пришли к определенным договоренностям по дальнейшей поддержке Украины.
Кроме того, Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом.
После встречи президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.