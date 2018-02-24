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Приквел фільму “Червоний” зніматимуть на Тернопільщині

Приквел фільму “Червоний” зніматимуть на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні в місті Бережани Тернопільської області розпочинаються зйомки фільму “Червоний. Без лінії фронту”, що є приквелом фільму “Червоний”, створеного за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з питань кіно.

За інформацією Держкіно, стрічка створюється компанією “Інсайтмедіа”, Тернопільською фільмкомісією, продюсерською компанією Романа Микитюка, за участі Одеської кіностудії та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

“Режисером фільму знову є Заза Буадзе, оператором – Олександр Земляний, художником-постановником – Ольга Світлична. У головній ролі зніметься вже відомий Микола Береза. Також у фільмі візьмуть участь Даша Плахтій, знайома за стрічкою "Стрімголов", Олег Стефан та Максим Панченко, для якого це дебютна роль у кіно. Як і в попередній стрічці, до зйомок залучать чимало дебютантів. Для виконання однієї з ролей творці фільму запросили виконавця саундтреку до попереднього фільму лідера гурту "Гайдамаки" Олександра Ярмолу”, – повідомили у Держкіно.

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Події у фільмі “Червоний. Без лінії фронту” розгортатимуться в період з 1935 по 1945 рік на територіях, які зараз належать до Тернопільської та Волинської областей.

“Вперше буде показане життя українців у міжвоєнний період, протистояння патріотів репресіям польських, німецьких та російсько-радянських окупантів. Данило Червоний пройде шлях від студента Кременецького ліцею до командира загону Української Повстанської Армії. На цьому шляху він зустріне кохання, здобуде перемоги, зіткнеться зі зрадою та виправить власні помилки”, – йдеться у повідомленні.

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Участь у першому знімальному дні та неформальній церемонії розбиття символічної тарілки візьмуть Голова Держкіно Пилип Іллєнко, Голова Тернопільської фільммкомісії Леонід Бицюра, партнер проекту та копродюсер Роман Микитюк, автор ідеї та сценарію Андрій Кокотюха, а також продюсери Володимир Філіппов та Андрій Суярко.

Варто зазначити, що на основі сценарію фільму буде створено роман “Червоний. Без лінії фронту”, який побачить світ одночасно з прем’єрою фільму, запланованою на 2019 рік.

Нагадаємо, фільм Зази Буадзе “Червоний” вийшов на екрани на День незалежності 24 серпня 2017 року та за підрахунками потрапив до п’ятірки лідерів прокату серед українських прем'єр. Презентація трейлеру відбулася 22 лютого 2017 року.

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