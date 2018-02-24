Приквел фільму “Червоний” зніматимуть на Тернопільщині

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні в місті Бережани Тернопільської області розпочинаються зйомки фільму “Червоний. Без лінії фронту”, що є приквелом фільму “Червоний”, створеного за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з питань кіно.