Приквел фильма “Червоный” снимут в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в городе Бережаны Тернопольской области начинаются съемки фильма “Червоный. Без линии фронта”, который является приквелом фильма “Червоный”, созданного по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.
По информации Госкино, лента создается компанией “Инсайтмедиа”, Тернопольской фильмкомисией, продюсерской компанией Романа Микитюка с участием Одесской киностудии и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
“Режиссером фильма снова является Заза Буадзе, оператором – Александр Земляной, художником-постановщиком – Ольга Светличная. В главной роли снимется уже известный Николай Береза. Также в фильме примут участие Даша Плахтий, знакомая по ленте "Стрімголов", Олег Стефан и Максим Панченко, для которого это дебютная роль в кино. Как и в предыдущей ленте, к съемкам привлекут немало дебютантов. Для выполнения одной из ролей создатели фильма пригласили исполнителя саундтрека к предыдущему фильму лидера группы "Гайдамаки" Александра Ярмолу”, – сообщили в Госкино.
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События в фильме “Червоный. Без линии фронта” будут разворачиваться в период с 1935 по 1945 год на территориях, которые сейчас относятся к Тернопольской и Волынской областей.
“Впервые будет показана жизнь украинцев в межвоенный период, противостояние патриотов репрессиям польских, немецких и российско-советским оккупантам. Даниил Червоный пройдет путь от студента Кременецкого лицея до командира отряда Украинской Повстанческой Армии. На этом пути он встретит любовь, одержит победы, столкнется с предательством и исправит собственные ошибки”, – говорится в сообщении.
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Участие в первом съемочном дне и неформальной церемонии разбития символической тарелки примут председатель Госкино Филипп Ильенко, председатель Тернопольской фильммкомисии Леонид Бицюра, партнер проекта и сопродюсер Роман Микитюк, автор идеи и сценария Андрей Кокотюха, а также продюсеры Владимир Филиппов и Андрей Суярко.
Стоит отметить, что на основе сценария фильма будет создан роман “Червоный. Без линии фронта”, который увидит свет одновременно с премьерой фильма, запланированной на 2019-й год.
Напомним, фильм Зазы Буадзе “Червоный” вышел на экраны в День независимости 24 августа 2017 года и, по подсчетам, попал в пятерку лидеров проката среди украинских премьер. Презентация трейлера состоялась 22 февраля 2017 года.