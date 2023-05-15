На Тернопільщині знешкодять ракету Х-55, що не вибухнула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На території Тернопільської області сьогодні знешкодять боєголовку російської крилатої ракети Х-55, що не вибухнула. Про це під час спільного брифінгу повідомили начальники ДСНС і ГУНП у Тернопільській області Віктор Маслей та Олександр Богомол, передає УНН.
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"Група піротехнічних робіт знешкоджує ракету Х-55, яка знаходиться на території Тернопільської області і була збита нашими силами ППО. Вона небезпечна, будемо знищувати сьогодні", - сказав Маслей.
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За словами Богомола, місцеві жителі могли відчути "відповідний запах" від ракетного палива, можливі отруєння. Він звернувся до громадян з закликом повідомляти про залишки ракет, щоб слідчо-оперативна група могла прибути на місце події та провести відповідні заходи.
"Щодо боєголовки, що не розірвалася. Сьогодні буде відповідне знешкодження. Ми дамо інформацію місцевому населенню довкола. Зараз буде без розголошення додаткової інформації", - зауважив він.
Своєю чергою, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш зауважив, що екологічна ситуація в області наразі стабільна.
"Щодо того, коли гасилася пожежа, то було згорання пластмаси, полімерних виробів і решти. Міг бути запах в повітрі, і це було прогнозовано. Працівниками ДСНС все було нейтралізовано. Екологи зробили відповідні заміри, є результати", - повідомив він.
Нагадаємо
Унаслідок російських ракетних обстрілів Тернопільської області 13-14 травня постраждало двоє цивільних осіб, було пошкоджено складні приміщення, знищені дачний кооператив та комерційна структура. За фактом порушень правил ведення війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження.