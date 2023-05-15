В Тернопольской области обезвредят ракету Х-55, которая не взорвалась
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На территории Тернопольской области сегодня обезвредят боеголовку российской крылатой ракеты Х-55, которая не взорвалась. Об этом на совместном брифинге сообщили начальники ГСЧС и ГУНП в Тернопольской области Виктор Маслей и Александр Богомол, передает УНН.
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"Группа пиротехнических работ обезвреживает ракету Х-55, находящуюся на территории Тернопольской области и сбитую нашими силами ПВО. Она опасна, будем уничтожать сегодня", - сказал Маслей.
Детали
По словам Богомола, местные жители могли ощутить "определенный запах" от ракетного топлива, возможны отравления. Он обратился к гражданам с призывом сообщать об остатках ракет, чтобы следственно-оперативная группа могла прибыть на место происшествия и провести соответствующие мероприятия.
"Относительно неразорвавшейся боеголовки. Сегодня будет соответствующее обезвреживание. Мы дадим информацию местному населению вокруг. Сейчас будет без разглашения дополнительной информации", - отметил он.
В свою очередь, председатель Тернопольской ОВ Владимир Труш отметил, что экологическая ситуация в области пока стабильная.
"Относительно того, когда тушился пожар, это было сгорание пластмассы, полимерных изделий и остальных. Мог быть запах в воздухе, и это было прогнозировано. Работниками ГСЧС все было нейтрализовано. Экологи сделали соответствующие замеры, есть результаты", - сообщил он.
Напомним
В результате российских ракетных обстрелов Тернопольской области 13-14 мая пострадали два гражданских лица, были повреждены сложные помещения, уничтожены дачный кооператив и коммерческая структура. По факту нарушений правил ведения войны правоохранители открыли уголовное производство.