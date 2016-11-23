На Тернопільщині засудили осіб, які відправляли українців у рабство до РФ

Злочинний дует шукав людей із скрутним матеріальним становищем та пропонував їм доволі високооплачувану роботу в тепличному господарстві за 500-1000 доларів.

Людей відвозили до Краснодарського краю Російської Федерації, де вони потрапляли у трудове рабство. У українців відбирали паспорти та забороняли спілкуватися і виходити за межі теплиць. Жили робітники в жахливих умовах, а працювали безкоштовно. Втекти можливості не було.

Суд визнав обох звинувачених винними. Чоловіка засудили до п’яти років і одного місяця позбавлення волі, його спільницю — до п’яти років. Це мінімальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом, за злочини пов’язані з торгівлею людьми чи інші незаконні угоди щодо передачі людини.