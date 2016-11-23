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В Тернопольской области осудили лиц, которые отправляли украинцев в рабство в РФ

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Тернопольской области приговорили к пяти годам заключения мужчину и женщину, которые несколько лет переправляли украинцев в рабство в Россию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

 

В Тернопольской области осудили лиц, которые отправляли украинцев в рабство в РФ

Преступный дуэт искал людей с тяжелым материальным положением и предлагал им достаточно высокооплачиваемую работу в тепличном хозяйстве за 500-1000 долларов.

Людей отвозили в Краснодарский край Российской Федерации, где они попадали в трудовое рабство. У украинцев отбирали паспорта и запрещали общаться и выходить за пределы теплиц. Жили рабочие в ужасных условиях, а работали бесплатно. Убежать возможности не было.

Суд признал обоих обвиняемых виновными. Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, его сообщницу - до пяти лет. Это минимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, за преступления связанные с торговлей людьми или другие незаконные соглашения о передаче человека.

Украинские Национальные Новости

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