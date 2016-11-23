В Тернопольской области осудили лиц, которые отправляли украинцев в рабство в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Тернопольской области приговорили к пяти годам заключения мужчину и женщину, которые несколько лет переправляли украинцев в рабство в Россию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Преступный дуэт искал людей с тяжелым материальным положением и предлагал им достаточно высокооплачиваемую работу в тепличном хозяйстве за 500-1000 долларов.
Людей отвозили в Краснодарский край Российской Федерации, где они попадали в трудовое рабство. У украинцев отбирали паспорта и запрещали общаться и выходить за пределы теплиц. Жили рабочие в ужасных условиях, а работали бесплатно. Убежать возможности не было.
Суд признал обоих обвиняемых виновными. Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, его сообщницу - до пяти лет. Это минимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, за преступления связанные с торговлей людьми или другие незаконные соглашения о передаче человека.