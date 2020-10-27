На Тернопільщині за побиття поліцейського на виборчій дільниці заарештували чоловіка

“Чортківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) за фактом побиття поліцейського місцевим жителем на одній із виборчих дільниць у Гусятинському районі Тернопільської області”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, увечері 25 жовтня правоохоронець зробив зауваження чоловікові у стані алкогольного сп’яніння, що зайшов на дільницю після її закриття, проте він не відреагував, а покликав родича, який побив працівника поліції.