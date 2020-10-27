В Тернопольской области за избиение полицейского на избирательном участке арестовали мужчину

“Чертковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) по факту избиения полицейского местным жителем на одном из избирательных участков в Гусятинском районе Тернопольской области”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, вечером 25 октября полицейский сделал замечание мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который зашел на участок после его закрытия, однако он не отреагировал, а позвал родственника, который избил работника полиции.