На Тернопільщині сільського голову затримали на хабарі

"В Тернопільській області сільський голова вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 га на території одного із сіл Бережанського району для ведення підприємницької діяльності. Зловмисника затримано "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування за ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.



Нагадаємо, в Сумській області затримали чотирьох жителів Глухівщини на вимаганні грошей у місцевого підприємця. Як виявилося, всі затримані раніше були судимі за злочини насильницького характеру. Вони мали авторитет в кримінальному світі регіону.