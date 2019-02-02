В Тернопольской области сельский председатель задержан на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Тернопольсткой области сельского председателя задержали на взятке в размере 3500 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
"В Тернопольской области сельский голова требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в решении вопроса о предоставлении в аренду земельного участка в размере 10 га на территории одного из сел Бережанского района для ведения предпринимательской деятельности. Злоумышленник задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Продолжается расследование по ч.3 ст.368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение.
Напомним, в Сумской области задержали четырех жителей Глуховщины на вымогательстве денег у местного предпринимателя. Как оказалось, все задержанные ранее были судимы за преступления насильственного характера. Они имели авторитет в криминальном мире региона.