На Сумщині поліція затримала на "гарячому" осіб, які вимагали у підприємця гроші

"В Глухові затримали чотирьох злочинців на "гарячому", коли ті вимагали у одного з місцевих підприємців в черговий раз грошові кошти в сумі близько 3000 тисяч гривень",- йдеться в повідомленні.

Як виявилося, всі затримані раніше були судимі за злочини насильницького характеру. Вони мали авторитет в кримінальному світі регіону. Один із затриманих є так званим "утримувачем злодійського общака" у Глухівському районі та має безпосереднє відношення до "злодія в законі" на прізвисько "Льора Сумський".



Наразі усі зловмисники затримані, і спілкуються зі слідчими. В поліції вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 189 КК України – вимагання.



"Зараз проводяться санкціоновані обшуки та перевірка затриманих на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних на території регіону. Стосовно двох з затриманих вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в повідомленні



Нагадаємо, військовою прокуратурою затримано “майстра лісу”, який отримав 8 600 гривень хабара.