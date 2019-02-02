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На Сумщині поліція затримала на "гарячому" осіб, які вимагали у підприємця гроші

На Сумщині поліція затримала на "гарячому" осіб, які вимагали у підприємця гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Сумській області затримали чотирьох жителів Глухівщини на вимаганні грошей у місцевого підприємця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Сумщини.

"В Глухові затримали чотирьох злочинців на "гарячому", коли ті вимагали у одного з місцевих підприємців в черговий раз грошові кошти в сумі близько 3000 тисяч гривень",- йдеться в повідомленні.

Як виявилося, всі затримані раніше були судимі за злочини насильницького характеру. Вони мали авторитет в кримінальному світі регіону. Один із затриманих є так званим "утримувачем злодійського общака" у Глухівському районі та має безпосереднє відношення до "злодія в законі" на прізвисько "Льора Сумський".

Наразі усі зловмисники затримані, і спілкуються зі слідчими. В поліції вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 189 КК України – вимагання.

"Зараз проводяться санкціоновані обшуки та перевірка затриманих на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних на території регіону. Стосовно двох з затриманих вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в повідомленні

Нагадаємо, військовою прокуратурою затримано “майстра лісу”, який отримав 8 600 гривень хабара. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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