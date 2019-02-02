В Сумской области полиция задержала на "горячем" лиц, требовали у предпринимателя деньги

"В Глухове задержали четырех преступников на "горячем", когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около 3000000 гривен", - говорится в сообщении.

Как оказалось, все задержанные ранее были судимы за преступления насильственного характера. Они имели авторитет в криминальном мире региона. Один из задержанных является так называемым "держателем воровского общака" в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к "вора в законе" по прозвищу "Лера Сумской".



Сейчас все злоумышленники задержаны, и общаются со следователями. В полиции уже открыто уголовное производство по ст. 189 УК Украины - вымогательство.



"Сейчас проводятся санкционированные обыски и проверка задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. В отношении двух из задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении



Напомним, военной прокуратурой задержано "мастера леса", который получил 8600 гривен взятки.