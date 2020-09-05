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На Тернопільщині посадовців ДФС підозрюють у привласненні 60 тонн алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Групі посадовців ДФС Тернопільщини, серед яких керівник управління, начальники та заступники відділів, повідомлено про підозру у розтраті 60 тонн фальсифікованого алкоголю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На Тернопільщині посадовців ДФС підозрюють у привласненні 60 тонн алкоголю

Повідомляється, що оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини Нацполіції, слідчими територіального управління ДБР, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління ДФС, серед яких: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

«Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, в супереч судовому рішенню про передачу на технологічну переробку вилучених в межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту спеціалізованому Держпідприємству, передали вказану 60 тонн продукції на знищення приватному підприємству», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновком економічної експертизи за технологічну переробку державний бюджет не до отримав понад 120 тисяч гривень.

«У п’ятницю, 4 вересня, вісьмом посадовцям ДФС Тернопільщини правоохоронці повідомили про підозру за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України», - інформує поліція.

Нагадаємо, десятки тонн алкогольного сурогату виявили під час обшуків у підпільних цехах на Вінниччині.

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