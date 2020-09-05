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На Тернопольщине должностных лиц ДФС подозревают в присвоении 60 тонн алкоголя

Киев • УНН

 • 7173 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Группе должностных лиц ДФС Тернопольщины, среди которых руководитель управления, начальники и заместители отделов, сообщено о подозрении в растрате 60 тонн фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба Национальной полиции Украины.

На Тернопольщине должностных лиц ДФС подозревают в присвоении 60 тонн алкоголя

Сообщается, что оперативники управления стратегических расследований Тернопольщины Нацполиции, следователями территориального управления ГБР, по процессуального руководства прокуратуры Тернопольской области разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ДФС, среди которых: руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

«Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированном Госпредприятию, передали указанную 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заключению экономической экспертизы по технологическую переработку государственный бюджет не к получил более 120 000 гривен.

«В пятницу, 4 сентября, восьми должностным лицам ДФС Тернопольщины правоохранители сообщили о подозрении по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.2 ст.382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины », - информирует полиция.

Напомним, десятки тонн алкогольного суррогата обнаружили во время обысков в подпольных цехах Винницкой области.

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