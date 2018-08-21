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На Тернопільщині перекинувся трактор: загинув 18-річний юнак

Київ • УНН

 • 15163 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Біля села Соколівка Тернопільської області перекинувся трактор зі збіжжям, через що загинув 18-річний водій. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

На Тернопільщині перекинувся трактор: загинув 18-річний юнак

"Автопригода зі смертельними наслідками трапилася 20 серпня поблизу села Соколівка Лановецького району. Про ДТП поліцейським повідомила місцева жителька. Виїздом на місце пригоди, працівники поліції встановили, що водій трактора "БЕЛАРУС 892" їхав з причепом, наповненим зерном, дорогою в село Вишгородок. Рухаючись на спуск, водій не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм 18-річний водій, мешканець села Верещаки, загинув на місці.

Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру розслідування злочинів згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють детальні причини аварії.

Нагадаємо, у Тернопільській області легковик потрапив під зернозбиральний комбайн

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