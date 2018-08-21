В Тернопольской области перевернулся трактор: погиб 18-летний юноша

"Автопроисшествие со смертельным исходом произошло 20 августа вблизи села Соколовка Лановецкого района. Об ДТП полицейским сообщила местная жительница. Выездом на место происшествия, сотрудники полиции установили, что водитель трактора "БЕЛАРУС 892" ехал с прицепом, наполненным зерном, по дороге в село Вышгородок. Двигаясь на спуск, водитель не справился с управлением и перевернулся на обочине", - говорится в сообщении.

От полученных травм 18-летний водитель, житель села Верещаки, погиб на месте.

Информацию об аварии внесли в Единый реестр расследования преступлений согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают подробные причины аварии.

Напомним, в Тернопольской области легковушка попала под зерноуборочный комбайн.