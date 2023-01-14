На територію музею в Пирогові впали уламки російської ракети - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На територію музею в Пирогові під Києвом під час ранкової атаки впали уламки російської ракети. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook, пише УНН.
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"Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив міністр.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.