На территорию музея в Пирогово упали обломки российской ракеты - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На территорию музея в Пирогово под Киевом во время утренней атаки упали обломки российской ракеты. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook, пишет УНН.
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"Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал", - сообщил министр.
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.