На території всієї Львівщини оголошено дводенну жалобу за загиблими у Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У зв'язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року, і внаслідок якої загинули мешканці міста Дрогобич, Львівська обласна державна адміністрація оголосила на території області дводенну жалобу за загиблими. Днями жалоби оголошені 29 та 30 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЛОДА.
"На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби на всій території Львівської області закликаємо приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій та ін. на території усієї області", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в облдержадміністрації закликали обмежити проведення розважально-концертних заходів, а в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті – рекомендується не вмикати розважальну музику.
"Львівська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, після обвалу частини житлового будинку в Дрогобичі правоохоронці затримали двох працівників місцевого комунального підприємства.