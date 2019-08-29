На территории всей Львовской области объявлен двухдневный траур по погибшим в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года, и в результате которой погибли жители города Дрогобыч, Львовская областная государственная администрация объявила на территории области двухдневный траур по погибшим. Траурными днями объявлены 29 и 30 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЛОГА.
"В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории Львовской области призываем приспустить Государственный Флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций и др. на территории всей области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в облгосадминистрации призвали ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, а в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте - рекомендуется не включать развлекательную музыку.
"Львовская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты", - отметили в пресс-службе.
Напомним, после обвала части жилого дома в Дрогобыче правоохранители задержали двух работников местного коммунального предприятия.