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На території окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ

На території окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В окупованому Криму в одній із шкіл дітей примушують малювати плакати до виборів президента РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку “Кримської правозахисної групи”.

Два незалежних джерела у загальноосвітній школі на території півострова повідомили, що дітей зобов’язали записати в щоденник завдання про участь в конкурсі. Малюнок для конкурсу потрібно принести в школу до 13 березня.

Джерело у школі надало правозахисникам фотографії записів “Принести до 13.03 плакат на конкурс малюнків “Мама, тато, я — у виборах бере участь вся сім’я” у щоденниках дітей.

Також дітям запропонували зробити фото з батьками на фоні власних малюнків.

“У цій школі 18 березня діятиме виборча дільниця, на якій пройдуть нелегітимні вибори президента РФ”, — зазначили в організації.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада в Криму залякує кримських татар, щоб забезпечити явку на нелегітимних виборах президента РФ на території Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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