На территории оккупированного Крыма детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В оккупированном Крыму в одной из школ детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу “Крымской правозащитной группы”.
Два независимых источника в общеобразовательной школе на территории полуострова сообщили, что детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.
Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии записей “Принести в 13.03 плакат на конкурс рисунков “Мама, папа, я — в выборах участвует вся семья” в дневниках детей.
Также детям предложили сделать фото с родителями на фоне собственных рисунков.
“В этой школе 18 марта будет действовать избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ”, — отметили в организации.
Как сообщал УНН, оккупационная власть в Крыму запугивает крымских татар, чтобы обеспечить явку на нелегитимных выборах президента РФ на территории Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.