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На території Криму та Донбасу проведуть реформу децентралізації після їх повернення — Разумков

На території Криму та Донбасу проведуть реформу децентралізації після їх повернення — Разумков

Київ • УНН

 • 7511 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. На окупованих територіях Криму та Донбасу після повернення слід провести реформу децентралізації. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН

“Перший процес це реформа яка йде по всій території нашої держави, після того, як повернемо ці (окуповані території Криму та Донбаса — ред) території й там треба буде провести реформу децентралізації й це потребує часу”, — сказав Разумков.

При цьому, спікер українського парламенту назвав реформу децентралізації однією з найуспішніших.

Як повідомляв УНН, голова ВР Дмитро Разумков закликав якнайшвидше закінчити реформу децентралізації.

Українські Національні Новини

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