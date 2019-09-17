На території Криму та Донбасу проведуть реформу децентралізації після їх повернення — Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На окупованих територіях Криму та Донбасу після повернення слід провести реформу децентралізації. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Перший процес це реформа яка йде по всій території нашої держави, після того, як повернемо ці (окуповані території Криму та Донбаса — ред) території й там треба буде провести реформу децентралізації й це потребує часу”, — сказав Разумков.
При цьому, спікер українського парламенту назвав реформу децентралізації однією з найуспішніших.
Як повідомляв УНН, голова ВР Дмитро Разумков закликав якнайшвидше закінчити реформу децентралізації.